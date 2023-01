Omicidio a Bagheria | strangola la madre | fermata 17enne

Fanpage.it

Sarebbe stata uccisa dalla figlia 17enne la maestra elementare di 55 anni trovata morta nella sua abitazione a Bagheria, nel Palermitano. La minorenne è in stato di fermo per omicidio volontario. Il provvedimento è stato emesso dalla procuratrice per i minorenni, Claudia Caramanna, al termine di un lungo interrogatorio. Vittima Teresa Spanò, 55 anni, insegnante elementare. La donna sarebbe stata strangolata.