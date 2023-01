Omaggio a Ratzinger | in basilica Mattarella e Meloni

Agenzia ANSA

...Repubblica Sergio Mattarella e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni i primi a rendere... Sono centinaia le persone in fila da questa mattina per Joseph. La salma è stata traslata ...Intantoda oggi riceverà l'della gente comune, e non è detto che si presentino in pochi. Le urgenze della Chiesa, ad ogni modo, stringono e vanno al di là del semplice computo di ... Ratzinger: da oggi l'omaggio dei fedeli - Cronaca I funerali verranno celebrati in piazza San Pietro giovedì alle 9.30, presiederà il Papa, in forma solenne ma sobria come ha voluto Ratzinger. Oggi si potrà ... della Repubblica Sergio Mattarella ha ...Da questa mattina alle 9 la Basilica è infatti aperta ai fedeli per l’omaggio al Papa emerito, che potrà essere reso fino a mercoledì sera. Il presidente della Repubblica ha portato il suo ultimo salu ...