SPORTFACE.IT

Si tratta del terzo oro per gli azzurri neldi fondo, il numero 24 dell'Italia all'Europeo. ... Sono sei le medaglie dell'agli Europei di Roma, sul litorale di Ostia: 3 d'oro, 2 d'...Una conferma, quindi, dell'eccezionale momento vissuto dall', citando il primato nel medagliere alla rassegna iridata di Budapest (Ungheria) . Ecco che i presupposti in vista degli Europei di Roma sono decisamente confortanti, soprattutto per quanto ... Nuoto, Italfondo a Ostia dal 2 al 15 gennaio Primo collegiale dell'anno per i fondisti che lavoreranno al Centro Federale di Ostia dal 2 al 15 gennaio. Il coordinatore tecnico Stefano Rubaudo ha convocato: Gregorio Paltrinieri (Fiamme Oro/Cooper ...