Numeri da record sulle piste da sci | ma in Val d’Aosta la neve risente del caldo

Il Sole 24 ORE

Si punta a superare la stagione 2018 - 19. Località montane affollate dopo il tutto esaurito di Capodanno Vette imbiancate, piste affollate di appassionati,da. Il pensiero corre così alla stagione 2018 - 2019 caratterizzata da presenze. Rispetto al recente passato sono però cambiate le condizioni meteo, con il termometro che fatica a ...La piena operatività del porto di Gioia Tauro è testimoniata dai suoi, che offrono l'immagine della piena efficienza di uno scalo portuale che continua ad inanellare primati edi ormeggi. Tra i giorni che entreranno a far parte della storia dello scalo, ... Numeri da record sulle piste da sci, ma in Val d'Aosta la neve risente ... Nel corso dell'ultima tappa del 2022 eseguite quaranta visite ecografiche degli archi aortici e altrettanti esami audiometrici per l’udito ...La piena operatività del porto di Gioia Tauro è testimoniata dai suoi numeri, che offrono l’immagine della piena efficienza di uno scalo portuale che continua ad inanellare primati e record di ormeggi ...