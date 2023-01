(Di lunedì 2 gennaio 2023) Metaverso, deepfake e voglia di interagire con gli amici virtuali su piazze digitali meno invadenti per evitare le offese dilaganti sulle piattaforme più popolari. Sono alcuni dei trend che caratterizzeranno l'evoluzione deidurante il, sempre al centro della nostra quotidianità ma con diverserispetto a quanto visto finora. Niente rivoluzioni, però, perché i Reels continueranno a essere la tipologia di contenuto dominante, ilcommerce resterà trainante incrementando le vendite di servizi e prodotti direttamente suimedia, mentre si spegnerà gradualmente la voce deiaudio, con Clubhouse destinato a sgretolarsi definitivamente dopo la crisi seguita al fugace boom collegato a pandemia e lockdown. Vediamo cosa ci aspettiamo ...

Panorama

... non era fissa TantiDurante questo 2022, la popolazione umana ha raggiunto gli 8 miliardi ... È stato un anno di grandi, di grossi cambiamenti. Tranne quello della maglietta verde di ...... nate Eroica Pro nel 2007, dimostri quanto margine resta per proporrecapaci di guardare al ... Gli ultimi, a partire dai nostri Campioni del Mondo Vittorio Adorni ed Ercole Baldini, si sono ... Novità, addii e trasformazioni, come cambieranno i social network nel 2023