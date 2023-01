Notte Bianca a Cava de’ Tirreni | il 5 gennaio Enzo Avitabile sul palco con i Bottari

(Di lunedì 2 gennaio 2023) È stata la prima “” d’Italia quella organizzata nel 2004 ade’(Salerno) per accompagnare lo shopping e l’inizio dei saldi, quest’anno previsto per il 5, e da quell’anno solo il covid l’ha fermata. Nel pieno della pandemia, nel 2021 ci fu una edizione social e televisiva, senza eventi in piazza; lo scorso anno, invece, fu annullata. Il prossimo giovedì 5, a segnare l’anno della ripresa, si torna a celebrare la, festeggiandone la diciottesima edizione. Ad animare l’appuntamento l’artista partenopeo di fama internazionaleche salirà sulin piazza Vittorio Emanuele III alle 22:30 con i suoi. Non mancheranno ...

Napolike.it

'Quando me lo sono vista davanti, pelle, una quarantina di anni, corpulento e alto , ho ... E questanon sono riuscita ad alzarmi per andare in bagno. Ho paura, sono terrorizzata' ammette, ...tra il 5 e il 6 gennaio, con il concerto di Valentina Stella, in calendario giovedì 5 gennaio alle 21.00. Parte del villaggio è anche in Piazza del Carmine, restituita alla città dopo il ... Napoli, il villaggio della Befana: bancarelle, notte bianca, concerti Napoli mostra lo spettacolo dei fuochi d'artificio con una ripresa mozzafiato effettuata da un drone. Le immagini sono state pubblicate sui social e raccontano, se ce ne fosse ancora ...SIUSI. Momenti di paura nella notte per l'incendio che è scoppiato in un'abitazione a Siusi. L'allarme è scattato attorno alle 3. Le fiamme hanno avvolto una parte del tetto di abitazione. Il veloce i ...