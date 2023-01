Notizie su criptovalute al rialzo per Metacade MCADE | Gli esperti prevedono un 50x nel 2023

Leggi su coinlist.me

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Sono emerse nuoverialziste dopo il recente annuncio che l’evento del presale in corso di) continua ad attirare un enorme interesse. La fase beta è stata esaurita in poco più di 20 giorni, mentre gli investitori rialzisti hanno versato oltre 1,3 milioni di dollari nel primo round di finanziamento. Ora molti si chiedono quanto potrebbe salirenelpotrebbe rivelarsi l’acquisto dell’anno Gli investitori rialzisti die gli appassionati di GameFi si sono riversati in massa a sosteneredurante il suo presale, con la piattaforma che mira a offrire una delle esperienze di gioco più complete che si possano trovare nello spazio del gaming su blockchain. Il presale disi ...