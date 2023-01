“Non troviamo candidati con voglia di lavorare” | polemica sulla provocazione di un negozio Cospalat

Leggi su tpi

(Di lunedì 2 gennaio 2023) “Abbiamo voluto lanciare una”: spiega così Renato Zampa, storico consigliere di, la decisione di affiggere un cartellosaracinesca dello spaccio di Valvasone – in provincia di Pordenone – recante la scritta “Con grande rammarico ciobbligati a comunicare la sospensione dell’attività per mancanza di personale che abbiadi”. Si tratta di unstorico, conosciuto da tutti nella zona, che però dichiara di non riuscire ad assumere nessuno per andare avanti. “Cerchiamo due persone per mantenere in attività lo spaccio di Valvasone – spiega il consigliere Zampa – ma non riusciamo a trovarle. E sapete perché? Perché anche soloil sabato sembra essere un problema per i ...