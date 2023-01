Non solo Soumahoro | le vacanze a 5 Stelle dell' ex premier Conte

Leggi su iltempo

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Lontani i tempi in cui l'impegno politico era totalizzante. Oggi, pausa vuol dire pausa vera. Sia dalle fatiche quotidianea leadership sia dall'approdo mediatico di tutto questo. Ecco allora che spunta un «flash» birichino di Dagospia che ci mostra le foto di Giuseppee la sua compagna «beccati al Grand Hotel Savoia Cortina d'Ampezzo». E, aggiunge Dago «non poteva che essere un 5». Insomma, pausa sì, anche iconografica. In questi ultimi mesi, dalla campagna elettorale in poi, eravamo abituati a vedere il leader pentastellato come messiae periferiee città del Sud, cantore del disagio sociale (che è una cosa seria, e va ben oltre certe demagogie gonfiate con toni che evocano la guerra civile), difensore strenuo del reddito di cittadinanza come linea Maginot ...