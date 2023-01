“Non doveva andare in onda” L’anno che verrà | il gesto choc dalle telecamere

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Rai1 ha salutato l’arrivo del 2023 con il consueto evento in diretta: questa volta Amadeus e tanti ospiti hanno fatto compagnia agli italiani da Perugia. Un appuntamento divenuto ormai un classico, con il direttore artistico del festival di Sanremo al timone dello show live nelle piazze italiane – in questo caso nel capoluogo umbro – per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. Un successo testimoniato anche dagli ascolti: infatti Amadeus conquista la serata con oltre 5 milioni di telespettatori (pari al 36.9% di share) a festeggiare l’ultimo del. Il conduttore ha battuto Capodanno in Musica, è stato visto da 3.001.000 spettatori con uno share del 20.9%. Tanti gli ospiti accanto ad Amadeus: in piazza si sono esibiti da Noemi all’inimitabile Iva Zanicchi, passando per i Ricchi e poveri e Umberto Tozzi, fino a Raf e i Matia Bazar. Tuttavia un fuori programma ha ...

