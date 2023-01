Noipa cedolino gennaio 2023 | mancano adeguamenti finanziaria

Leggi su termometropolitico

(Di lunedì 2 gennaio 2023)della nuovaGlilegati al rinnovo del contratto per la Pubblica Amministrazione (comparto Istruzione e Ricerca) sono stati già registrati nel sistema e, per quanto riguarda questi aggiornamenti, sono già pienamente funzionanti. Ricordiamo che ildiè già visibile e sono state fissate le date di esigibilità delle rate ordinarie. dal 16 al 20, data ordinaria di pagamento per i comparti di Ricerca, Istruzione e Funzioni locali, per il personale amministrativo delle Direzioni provinciali del Dipartimento del Tesoro e per ...