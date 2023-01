Nocera Inferiore | Sindaco de Maio chiede fondi per impianti di videosorveglianza

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl prefetto di Salerno ildinell’ambito dei patti per la sicurezza urbana hanno presentato domanda di ammissione a finanziamento per l’installazione di sistemi diper la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di criminalità. Obiettivo del programma nazionale del Ministero dell’Interno è il rafforzamento delle condizioni di legalità per cittadini e imprese delle cinque Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), con il fine di dare nuovo impulso allo sviluppo economico e migliorare la coesione sociale del Sud Italia, con limite di finanziamento per ciascun progetto di € 250.000,00. Dopo analisi e valutazione del territorio, l’Ufficio di Polizia locale, di concerto con l’Ufficio Tecnico, ha redatto il progetto di ...