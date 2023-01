No | a Madrid non è stato realizzato questo graffito di critica a Zelensky

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Il 19 dicembre 2022 è stata pubblicata su Facebook la foto di un presuntosul manto stradale di una città. Nel disegno si vede una caricatura somigliante al presidente ucraino Volodymyr, rappresentato con le sembianze di una locusta, che divora una bandiera dell’Unione europea. Nell’immagine compare una scritta che indica che la foto sarebbe stata scattata a, in Spagna, e un testo in cui si legge: «Il gruppo artistico polacco Typicaloptical ha raffiguratoj come una locusta che divora l’Unione Europea». Si tratta di un contenuto infondato, che veicola una notizia falsa. Andiamo con ordine. L’immagine oggetto di analisi è stata originariamente pubblicata il 14 dicembre 2022 dall’account Instagram @typicaloptical, che si presenta come “un gruppo ...

