“Niente ses o” Domenica In | la gaffe di Mara Venier con l’ospite famoso gela tutti

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Una grande puntata quella diIn del primo dell’anno. Naturalmenteha dato molto spazio all’oroscopo delPaolo Fox. Si è parlato di astri e ascendenti, come al solito, poi la zia ha deciso di iniziare a fare un po’ di gossip proprio sulastrologo. A quel punto, Fox, molto imbarazzato, ha iniziato a dover rispondere a sua volta alle domande sulla sua vita privata della padrona di casa. Si parlava del Capricorno, in questo caso Fox ha confessato che si tratta dell’anno giusto per sposarsi. A questo punto laha chiesto a Paolo Fox: “Tu sei sposato?”. L’uomo ha risposto imbarazzato e preso alla sprovvista: “No, ancora. Non mi si piglia nessuno, perché dicono: ‘Quello sa già il futuro, è inutile, non lo vogliamo’”. E ancora ...