Niente paura | il 2023 sarà l’anno peggiore di sempre L' oroscopo dell' Innamorato fisso

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Partiamo con un fatto recente di cronaca, ormai abituale: donna anziana rimane sei giorni sulla barella nei box’ospedale. Non si trova posto letto. La direzione sanitaria molto francamente dice: “Non c’è posto per tutti. Nel 2022 avevamo scelto di non accogliere quelli/e del Sagittario… neltocca agli Ariete”. Rispondo io del Toro (cuspide): “Amici! Ormai abbiamo capito che gli ospedali pubblici servono per i dipendentia struttura e loro parenti. Evidentemente la signora anziana (Elvira Tirex) non conosceva nessuno… Se capitava alla moglie del prefetto o al vescovo o alla sorella del questore o alla zia di un primario, il letto saltava fuori. Per cui la scusa di escludere ogni anno dalla sanità pubblica un segnoo zodiaco, scelta da me condivisa, non sta in piedi”. Fatta questa doverosa premessa, ...