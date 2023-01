NFL 2023 17a settimana | cadono Eagles e Vikings | vincono Chiefs | Buccaneers | Cowboys | Lions e Packers

Leggi su oasport

(Di lunedì 2 gennaio 2023) La diciassettesima e penultimadella NFLha regalato emozioni a non finire, con le griglie per i Play-offs ormai in arrivo che sono andate a comporsi quasi nella loro totalità. Rimangono ancora diverse questioni da risolvere e le scopriremo in una week 18 che si preannuncia assolutamente vibrante. Andiamo, quindi, a scoprire nel dettaglio cos’è successo nel weekend della NFL. Nella AFC la battaglia per la #1 è ancora apertissima. I Kansas City(13-3) hanno vinto con enorme fatica 27-24 contro i Denver Broncos (4-12), ma dovranno attendere il Monday Night match tra Cincinnati Bengals (11-4) e Buffalo Bills (12-3) per avere la conferma, o meno della prima posizione. Salgono alla #4 i Los Angeles Chargers (10-6) chefacilmente il derby contro i Rams (5-11), mentrei ...