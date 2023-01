Netflix condivide una scena tagliata dalla prima stagione di Heartstopper

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 2 gennaio 2023)è una serieche ha riscosso un gran successo in pochissimo tempo. Difatti, dopo nemmeno un mesesua uscita è giunto l’annuncio del suo rinnovo – non per una ma per due stagioni – tant’è che le riprese hanno avuto inizio a settembre – con l’aggiunta di ben quattro nuovi membri nel cast – e si sono concluse a dicembre. Tenuto conto delle festività attualmente in corso, la piattaforma streaming dianzi menzionata, ha pensato bene di deliziare i fan della seriendo una, in modo tale da augurare un buon anno a tutti gli abbonati. Ecco di cosa si tratta e qual è la. Lae condivisa da ...