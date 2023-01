“Nessuno dimenticherà il tuo sorriso” Quinto | morto improvvisamente a Capodanno

(Di lunedì 2 gennaio 2023) La morte non si ferma neanche a. Ètra l’affetto dei suoi cari,Silvestri. L’uomo, di 57 anni, èil 1 gennaio 2023 all’ospedale di Ascoli Piceno. Originario della provincia, la sua morte ha lasciato senza parole e con un dolore enorme, familiari e amici. Tanti gli amici diche hanno voluto raccogliersi per testimoniare il loro grande affetto nei suoi confronti. Come racconta il Corriere Adriatico, le prime a venire a sapere della sua morte sono state le sorelle Rosy e Paola insieme alla mamma Ivana. I funerali diSilvestri saranno celebrati il 2 gennaio 2023 alle 15 nella Parrocchia di Villa Sant’Antonio a Castel di Lama. “Non dimenticherò mai il tuo dolce… buon viaggio amico mio”, ha scritto un’amica ...

ilmessaggero.it

Anche il famoso discorso di Ratisbona fu male interpretato, non era nemico di, tantomeno ... Un cristiano, un pastore, un teologo: un grande della storia che la storia non', è il ...... anzi, il fulcro di questo articolo sono appunto le 10 foto - notizie che Messina non... "Sarà una festa " aveva detto in un'intervista " quando, avrà più bisogno di ... Perugia, la nebbia blocca il volo per Londra a Cpodanno: disagi e proteste