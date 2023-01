(Di lunedì 2 gennaio 2023) Tiago Pinto va da una parte, José- per caratura, vocazione, ambizione e programmi inizialmente condivisi con i Friedkin - vorrebbe andare dall'altra. Ma, almeno per ora, si adegua: l'...

Corriere dello Sport

Ma, almeno per ora, si adegua: l'adattamento alle circostanze è una condizione chesua lunga e straordinaria carriera non aveva mai sperimentato. Pinto rilascia interviste nelle quali parla ...Da quanto si apprende la polizia ha sparato ad un uomo che ha fatto irruzionepiazza armato ... Delle tre vittime dell'attacco due sono state colpite allada quella grossa lama a goccia. ... Nella testa di Mourinho Tahirovic e Majchrzak, 19 e 18 anni, prossimi titolari, Dybala e Pellegrini le guide, la linea a 4 e i recuperi di Abraham e Belotti le altre urgenze: ecco come José reinventa se stesso e la squadra; ...L’allenatore della Virtus, che stasera sfida la squadra di coach Messina: «Né la stagione né la vita si decideranno in questa partita». E ancora: «Bisogna armonizzare impegni dei club e Nazionali. Per ...