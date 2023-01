Negozio chiude in Friuli | ' manca gente con voglia lavorare'

Open

E' l'annuncio comparso il giorno di San Silvestro sulle vetrine di undella Cospalat a Valvasone Arzene (Pordenone). Un cartello "provocatorio" - come è stato spiegato dallo spaccio di ...Ha chiuso bottega e, invece di piangersi addosso e rassegnarsi a perdere uno dei punti vendita sparsi in regione, ha affisso un cartello vicino alle serrande abbassate. "Con grande rammarico ci ... Pordenone, chiude negozio Cospalat per «mancanza di personale con voglia di lavorare». E scoppia la polemica La chiusura di negozi e punti vendita al dettaglio nel Regno Unito è aumentata nel 2022, in particolare da quando sono state revocate ..."Con grande rammarico ci troviamo obbligati a comunicare che sospendiamo l'attività nello spaccio di Valvasone, perché anche solo lavorare il sabato sembra essere un problema insormontabile per i cand ...