Nba | i Milwaukee Bucks vanno ko senza Antetokounmpo

NEW YORK (Stati Uniti) - Tre le partite nel primo giorno del nuovo anno. Nella notte americana, il campionato ha registrato l'ennesimo successo dei Denver Nuggets - settima vittoria nelle ultime otto partite - che hanno sconfitto i Boston Celtics per 123 - 111. Tripla doppia per Nikola Jokic. Solo tre match nella notte italiana del 2 gennaio dopo l'abbuffata di Capodanno. I risultati della notte: Bucks - Washington Wizards 95 - 118 Denver Nuggets - Boston Celtics 123 - 111. NBA, i risultati di oggi: Zion e McCollum battono Embiid, Giannis trascina i Bucks. La prima notte del 2023 di NBA ci regala solo tre sfide ma molto interessanti. Denver infatti batte Boston nello scontro incrociato fra le prime delle due Conference. I Nuggets legittimano la loro vittoria.