Nba 2022 2023 | tripla doppia di Kuzma e quinto successo di fila per Washington | Denver batte Boston nel big match di nottata

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Ildella regular season NBA parte con solamente tre partite nel corso del primo giorno dell’anno. Nel bigtra le due franchigia in testa alle rispettive conference sono iNuggets a prevalere 123-111 suiCeltics, guidati dalla solitadi Nikola Jokic da 30 punti, 12 rimbalzi e 12 assist. Il serbo, con Murray assente, ha trovato l’ottimo apporto di Bruce Brown (21 pts), Michael Porter Jr. (19 pts) e Aaron Gordon (18 pts) in quintetto e i 17 punti di Bones Hyland dalla panchina. Ai “verdi” non sono bastate le solide prestazioni del duo Brown(30)-Tatum(25): il solo Derrick White è riuscito ad andare incifra insieme a loro. RISULTATI E CLASSIFICHE Un’altra, la seconda in carriera ...

