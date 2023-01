Nazionali | Sylvinho è il nuovo ct dell’Albania

Leggi su sportface

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Il brasiliano Sylvio Mendes Campos Júnior,, è ilallenatore della nazionale albanese di calcio. E’ stata la Federcalcioad annunciarlo ufficialmente., e’ stato calciatore di grandi club europei fino al 2011, per proseguire poi come vice allenatore in alcune squadre del campionato brasiliano. Tra il 2014 e il 2016 e’ stato assistente di Mancini all’Inter, per passare a fianco di Tite nella nazionale del Brasile fino al 2019, quando e’ diventato il tecnico del Lione nel campionato francese. Un’avventura durata solo pochi mesi, per rientrare in Brasile alla panchina del Corinthians, da dove e’ stato esonerato lo scorso febbraio. Con la nazionale albanese,succedera’ all’italiano Edy Reja, il cui contratto e’ scaduto lo scorso novembre. Reja non aveva nascosto ...