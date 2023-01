Navratilova annuncia di avere due forme di cancro | Lotterò con tutte le mie forze

Leggi su agi

(Di lunedì 2 gennaio 2023) AGI - Martina, una delle più grandi tenniste di tutti i tempi, hato che le sono state diagnosticate duedi, alla gola e al seno., che ha 66 anni, ha raccontato che la diagnosi è arrivata dopo che, lo scorso novembre, si è accorta di aver un linfonodo ingrossato al collo. 18-time Grand Slam champion Martinadiagnosed with stage-one throat cancer & breast cancer. “The double whammy is serious, but fixable, & I'm hoping for a favourable outcome," she said. "It's going to stink for a while, but I'll fight with all have I got." pic.twitter.com/msiLHBdnLh — Georgie Heath (@GeorgieHeath27) January 2, 2023 "Questo doppio smacco è grave ma ancora risolvibile", ha aggiunto, parlando al quotidiano britannico The Times. ...