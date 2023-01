Nave da crociera con 800 passeggeri bloccata per una settimana al largo | tutta colpa delle incrostazioni

ilmattino.it

Austin ha preso in leasing una stanza a bordo di unadadella MV Narrative: per almeno 3 anni sarà circondato da 500 altri appartamenti, con 1.000 residenti a bordo, con un servizio di ..."La Russia ha a disposizione missili daper lanciare al massimo altri tre attacchi su ... A Odessa è stata invece neutralizzata sulla costa una mina anti -. L'artiglieria pesante in serata ... Crociera da incubo alle Canarie: «Ci hanno rovinato il Natale» Chi lavora continuamente da remoto sa quanto è importante mantenere viva la propria routine professionale, senza chiudersi troppo in casa, facendosi seppellire tra le stesse quattro pareti ogni giorno ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Australia, crocieristi bloccati sulla nave da una settimana a causa di alghe sullo scafo ...