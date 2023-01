Natale Col Cuore | oggi il pranzo di “Natale in fraternità” | Tagliavento | “Un grazie sincero ai volontari”

Ternana Calcio

Ai cultori del genere (ma non solo) non sarà sfuggita la citazione del primo 'Vacanze di' , ... non l'avevo mai vista prima, ma dalle foto si capisce che è veramente una bella donna,...Il motivo di tanta commozione si spiegafatto che con "Cappelli"se ne va un pezzo di storia ... astucci, matite; durante tutto l'anno ed in particolare asi faceva un salto, per chiedere un ... Natale Col Cuore, oggi il pranzo di “Natale in fraternità”, Tagliavento ... A luci spente, col puntale penzoloni, qualche filo strappato, quanto basta per infilarsi all'interno e vandalizzare anche i finti pacchi regalo che ne ...Il leader M5S nel mirino di avversari politici e social. Massimo Boldi: "Tutto molto divertente, mi ricorda i tempi dei Vanzina. Un film Sì, ma con Olivia" ...