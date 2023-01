Napoli | Sirigu può dire già addio | c'è l'offerta di un anno e mezzo

Alfredo Pedullà

Salvatoreè il nome in cima alla lista dei desideri, ma ci si dovrà confrontare con la volontà deldi trattenerlo, l'elevato ingaggio del calciatore e la concorrenza che al momento ...Quale futuro invece per SalvatoreIntrigo Contini -Tutte le news sul calciomercatoe sulCalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi ... Esclusiva: Sirigu tra l’offerta Reggina e il sogno Cagliari. Il Napoli vuole tenerlo e aspetta Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Il Napoli si appresta a ricominciare la stagione, nella giornata di oggi si apre anche ufficialmente il calciomercato invernale 2023. Come sempre saranno tante le voci di mercato e le trattative che c ...