Napoli | report allenamento 1 gennaio

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Prima seduta del 2023 per ilall’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano la ripresa del campionato in programma il 4a San Siro con Inter-, 16esima giornata di Serie A (ore 20.45). Prima dell’inizio della seduta quotidiana, Spalletti ha radunato calciatori, staff tecnico e tutte le varie componenti del gruppo squadra in sala conferenze per un brindisi al nuovo anno.pomeridiano iniziato con attivazione in palestra. Successivamente la squadra si è spostata sul campo 1 dove ha svolto torello e lavoro tecnico tattico. Chiusura con partitina a campo ridotto. Fonte articolo e foto: www.ssc.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

SSC Napoli

