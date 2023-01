Napoli | possibile rescissione per Sirigu | un club di Serie B gli offre un contratto importante

(Di lunedì 2 gennaio 2023) In casasi guarda al mercato. L’attenzione della proprietà azzurra è rivolta soprattutto al futuro dal momento che non ha intenzione di effettuare cambi repentini durante la stagione in corso. Alcune trattative, però, potrebbero concretizzarsi già nel mercato di gennaio, soprattutto sul fronte cessioni. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, un calciatore azzurro potrebbe optare L'articolo

CalcioNapoli24

Perugia. Nei borghi del centro storico di Perugia è ancoravivere la magica atmosfera delle feste natalizie tra arte e tradizione. Cinque ...dagli artigiani di San Gregorio Armeno, per ..., Spalletti si affida ad Osimhen e Kvaratskhelia Partite importante per ildi Luciano ... Per quanto concerne laformazione, Spalletti non dovrebbe cambiare assetto tattico e ... Mercato Napoli, Repubblica: possibile doppio annuncio già nelle ... In una sessione invernale che si annuncia povera di colpi eclatanti, a causa della crisi che assilla molti club, la prima e la seconda del campionato confermano quanto la programmazione guidi le loro ...L'attaccante belga - come anticipato qualche giorno fa, si è raccontato a Sky, appena tornato alla Pinetina dopo un Mondiale molto negativo, dove con il Belgio è uscito con le ossa rotte.