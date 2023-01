La Gazzetta dello Sport

Secondo l'Equipe, ilavrebbe già formulato un'offerta che l'Angers valuta con attenzione, senza però chiudere ogni altra prospettiva. Per Ounahi infatti si è mosso pure il Leicester, e il ...Ildovrà far attenzione a questo aspetto, perché l'Inter proverà a forzare la linea ... altrimenti non vieni fuori dal. L'idea di provare un'attaccante esterno da centrocampista mi ... Napoli in pressing per Ounahi, ma c'è la fila di pretendenti L'Angers sta valutando l'offerta del club azzurro per il centrocampista marocchino che piace anche a Leicester e Marsiglia ...ForzAzzurri.net - Ritorna la Serie A ed è subito Inter-Napoli! Dopo la vittoria contro l'Udinese, è tempo di atterrare a San Siro, questa volta contro i nerazzurri. La ...