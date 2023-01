Napoli | giovane si suicida lanciandosi da scala ospedale

(Di lunedì 2 gennaio 2023) caption id="attachment 336174" align="alignleft" width="150"Cardarelli di/captionNel tardo pomeriggio di oggi nel parco dell'Cardarelli disi è verificato un suicidio. Un ragazzo di 23 anni, spiega una nota dell', si è lanciato da unadi servizio di un edificio di uno dei padiglioni. Nonostante gli interventi tempestivi, tutti i soccorsi si sono rivelati inutili.I primi riscontri effettuati dall'autorità giudiziaria in collaborazione con l'hanno evidenziato che il ragazzo non parrebbe essere collegato all'attività del Cardarelli: non si tratterebbe di paziente, né di parente, né di dipendente o tirocinante. L`Azienda ospedaliera esprime il cordoglio alla famiglia.

Fanpage.it

