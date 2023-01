Agenzia ANSA

Giornata di forti acquisti in Borsa a Milano su: il titolo ha chiuso in aumento del 6,5% a 2,05 euro dopo aver toccato in corso di seduta un massimo a quota 2,11. Gli operatori si sono mossi dopo che la banca ha dichiarato risolti i "dubbi ...Euro a 1,06 dollari, spreada 211 punti (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Esordio positivo per le ... Andamento Piazza Affari FTSE Mib A Piazza Affari in testa oil e auto, strappaA Piazza Affari, ... Mps: chiude in forte aumento in Piazza Affari, +6% - Economia Wall Street è chiusa per festività ma le Borse europee cominciano bene l'anno - Piazza Affari tra le migliori e Mps guadagna oltre il 6% ...Giornata di forti acquisti in Borsa a Milano su Mps: il titolo ha chiuso in aumento del 6,5% a 2,05 euro dopo aver toccato in corso di seduta un massimo a quota 2,11. (ANSA) ...