Mourinho il cattivo ideale nel prossimo film di James Bond Il regista Sam Mendes è convinto | ' Nessuno meglio di lui'

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Joséha sempre saputo come essere protagonista all'interno del mondo del calcio : dalle squadre che ha guidato fino ai gesti iconici come quello delle manette, il portoghese non ha mai smesso ...

Pagine Romaniste

... regista degli ultimi film di 007 con Daniel Craig , ha messo nel suo mirino hollywoodiano proprio. In un'intervista al Guardian , Mendes ha detto: 'Il villain ideale per il prossimo James ...... per il ruolo delnel prossimo film di 007, proprio il tecnico della Roma: " Che dire di un grandedi Bond José. Non puoi andare meglio di così, vero ". Nessuno sa cosa ne ... Mourinho cattivo in James Bond Il regista Mendes dice sì: "Non si ... José Mourinho ha sempre saputo come essere protagonista all'interno del mondo del calcio: dalle squadre che ha guidato fino ai gesti iconici come quello delle manette, il ...Mentre l'allenatore della Roma pensa alla ripresa del campionato ecco cho lo immagina nei panni di un agente segreto ...