Motori green | Meloni apre un fronte anti-ue? L’opinione di Zacchera

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Uno dei quesiti di fondo in campo politico sarà valutare l’atteggiamento di Giorgiaverso l’Europa. Mille timori di possibili strappi hanno accompagnato tutta la campagna elettorale cui è seguito il passaggio di consegne con Draghi e – almeno fino ad ora – una sostanziale continuità con il governo precedente soprattutto per quanto compete alla politica estera e monetaria. Durante la conferenza stampa di fine anno è sembrato però cheintenda aprire un confronto con Bruxelles su diversi fronti e un esempio è stato dato dall’accenno molto deciso con cui si è esposta contro il divieto – che dovrebbe entrare in vigore nel 2035 – di produrre in Europafunzioncon la combustione di materiali fossili, in primis benzina e gasolio. È sembrato che, finiti i rituali giri di valzer delle strette di mano e ...