Agenzia ANSA

E'all'età di 85 anniArtali, presidente onorario della Fiap Federazione italiana delle associazioni partigiane, di cui era stato presidente nazionale dal 2012 al 2021. A darne notizia è l'...... Santiago Peña (il Partito Colorado è il partito dell'attuale presidenteAbdo Benítez). Le ... Il dittatore, accusato anche da Rigoberta Menchú nel 1999, èl'1 aprile 2018 senza però aver ... Morto Mario Artali, ex deputato Psi e presidente onorario Fiap - Politica E’ morto all’età di 85 anni Mario Artali, presidente onorario della Fiap Federazione italiana delle associazioni partigiane, di cui era stato presidente nazionale dal 2012 al 2021. A darne notizia è l ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...