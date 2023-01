Morto Giuseppe Pinto | allenatore della Schermistica lucana Tra le sue allieve Francesca Palumbo

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 2 gennaio 2023) E’ morto la notte scorsa, a Potenza, all’età di 76 anni, Giuseppe, società nella quale è cresciuta anche, che nella scorsa estate si è laureata campionessa europea e mondiale con la nazionale di Fioretto femminile. “La scherma italiana – è scritto in un comunicatoFederazione italiana scherma – piange la scomparsa del maestro Giuseppe, uomo che tantissimo ha dato al mondo delle pedane nella sua Basilicata, venuto a mancare all’età di 76 anni. Animasocietàdi Potenza, punto di riferimento per generazioni di atleti del territorio, ma anche per genitori, dirigenti e appassionati del nostro ...