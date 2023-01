Montenegro | il Parlamento designa premier un ex diplomatico vicino a Mosca Ma il capo dello Stato europeista si rifiuta di nominarlo

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Ildelha nominato Miodrag Lekic, un exin passato alla guida dell’alleanza di opposizione filorussa denominata “Grande coalizione-la chiave”, come primo ministroto. La scelta è destinata ad acuire lo scontro con il presidente Milo Djukanovic, membro dell’Partito democratico dei socialisti del, a cui spetta validare la nomina: in una precedente occasione si è giàto di farlo, citando errori procedurali. Le tensioni tra il, espressione di un movimento al potere dal 1991 ed il 2020, e l’eterogenea maggioranza parlamentare, composta da partiti filo-europei e filo-russi, paralizza Podgorica da mesi. La popolazione del piccolo ...

Osservatorio Balcani e Caucaso

