Monreale | All’Istituto comprensivo Francesca Morvillo “Aria di musical” | il nuovo spettacolo della Compagnia Teatrale Tritone

(Di lunedì 2 gennaio 2023)– Mancano pochissimi giorni alla messa in scena deldi”. Si tratta di unoe che sarà rappresentato domenica 8 gennaio, alle ore 17.00, presso l’Istituto. Lo, frutto dell’instancabile passione di Mimmo La Malfa emoglie Giusy Salamone, patrocinato dal Comune di, è stato realizzato in collaborazione con la Maison De La Danse, diretta da Giuliana Tusa e Sabrina Conoscenti, con lain valigia di Laura ...

... assegnata alla dirigenza dell'Manfredi Tanari nel 2019. ... dopo aver frequentato il liceo a, nel 1995 si era ... nel 1995 si era laureata in lettere classiche'Università di ...Si era diplomata al liceo ae aveva cominciato la ...al liceo ae aveva cominciato la carriera di docente'... con il ruolo di dirigente scolasticoManfredi - Tanari a ... Il mondo della scuola piange Tiziana Cannavò: "Persone come lei non muoiono mai"