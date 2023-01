Monopoli | viaggio nel passato | concerto degli Ipergalattici cartoons cover band Oggi

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Di seguito il comunicato: Lunedì 2 gennaio nel tendone del Circo Madera presso l’Area Ex deposito carburanti asi terrà ancora un appuntamento del ricco programma di eventi, spettacoli e laboratori curato dall’Associazione Ubuntu – Non solo teatro aps Ubuntu nell’ambito della rassegna Un Natale di cultura e organizzato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di. Alle 19.30 è in programma iladatto a tutte le età. La, nominata nel 2018 miglior Cartoonitaliana con la vittoria al Cartoon Music Contest-Lucca Comics and Games, esegue nei suoi live le più belle sigle dei cartoni anni ’70-’80-’90’e 2000 e le colonne sonore ...

Giornale di Puglia

... l'opera è la trasposizione del penultimo romanzo in ordine di tempo di Omar Di, edito per ... Il suotra le nuvole parlanti parte da molto lontano, dai tempi del DAMS a Bologna. Nella ......l'ex deposito carburanti di via Arenazza (ex Casermette) arriva per la prima volta ail ... pronto a guidare il pubblico in unpsichedelico nei meandri dell'inconscio. Tra incubi ... Monopoli, viaggio nel passato con il Concerto degli Ipergalattici ... Lunedì 2 gennaio nel tendone del Circo Madera presso l’Area Ex deposito carburanti a Monopoli si terrà ancora un appuntamento del ricco programma di eventi, spettacoli e laboratori curato dall’Associa ...MONOPOLI (BA) - Domani, lunedì 2 gennaio nel tendone del Circo Madera presso l’Area Ex deposito carburanti a Monopoli si terrà ancora un appuntamento del ricco programma di eventi, spettacoli e labora ...