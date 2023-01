Monica Guerritore celebra Anna Magnani e debutta alla regia

Io Donna

'Anna' è prodotto dalla Società LuminaMgr di, presieduta da Roberto Zaccaria. La produzione ha chiesto per la pellicola il sostegno del ministero della Cultura come film d'interesse ...debutta come regista al cinema con un film dedicato ad Anna Magnani Il 26 settembre saranno 50 anni dalla sua morte di Giovanni Ferrari M onicaè pronta a firmare il suo ... Monica Guerritore debutta come regista al cinema con un film dedicato ad Anna Magnani Monica Guerritore debutta alla regia con "Anna", film-omaggio per celebrare mezzo secolo senza la Magnani "Celebro la grandezza di Anna Magnani. Il 2023 sarà il suo anno", ha dichiarato l'attrice a "D ...“Sono rimasti i teatri. Le piazze ormai vuote, i circoli spariti, le sezioni un ricordo, internet una suggestione. Solo i teatri raccolgono il popolo e solo noi attori intercettiamo i loro volti”. Mon ...