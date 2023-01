Tiscali

ROMA -Charge aiuta i proprietari dei veicoli elettrici Renault a ottimizzare i costi di ricarica e a ridurre la carbon footprint grazie a una programmazionedella ricarica. La App ...La AppCharge introduce il segnale Ecowatt, che aiuta i proprietari di auto elettriche a scegliere il momento giusto per fare la ricarica. Grazie alla nuova funzione, la App pianifica la ... Mobilize Smart Charge introduce Ecowatt a sostegno rete elettrica ROMA (ITALPRESS) - Mobilize Smart Charge aiuta i proprietari dei veicoli elettrici Renault a ottimizzare i costi di ricarica e a ridurre la carbon footprint grazie a una programmazione smart della ric ...La App segue le previsioni di Ecowatt, che coprono un periodo di 4 giorni, ora per ora, e sono presentate in tre colori: verde, arancione e rosso. Il segnale verde indica un livello di consumi di elet ...