Mit | +25 | 15% adeguamento misure unitarie canoni per concessioni demaniali marittime

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Roma, 2 gen. (Adnkronos) - Con decreto del 30 dicembre è stato fissato nella misura di +25,15% l'delledeiper leovvero l'aggiornamento delle stesse per l'anno 2023. E' quanto si legge in una circolare del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La misura minima del canone, prevista dal comma 4 del decreto-legge 14 agosto 2020 n° 140, convertito dalla Legge 13 ottobre 2020, n°126, è aggiornata nella misura di 3.377,50 euro a decorrere dal primo gennaio 2023. Gli uffici regionali sono pregati di effettuare le comunicazioni corrispondenti agli enti territoriali competenti ai quali hanno subdelegato la relativa funzione amministrativa. Per comodità ed uniformità di calcolo, si allegano anche le ...

