Ministro Nordio | quale svolta garantista avremo se un anarchico muore di fame al 41-bis?

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Cosa c'entra Alfredo Cospito - colpevole di un attentato dimostrativo che non voleva fare e non ha fatto vittime - con ‘ndranghetisti, camorristi e affiliati a Cosa nostra? Lui è in sciopero delladal 19 ottobre, non vuole suicidarsi, ma è determinato ad andare fino in fondo. Ma ildella Giustizia può ancora fare qualcosa

L'avvocato di Alfredo Cospito, il primo e unico anarchico della storia a essere detenuto al 41 bis, ha detto che il suo assistito, in sciopero della fame dal 19 ottobre, "ha avuto un preoccupante calo ...Senza dimenticare una riforma della giustizia in senso garantista, secondo le linee indicate dallo stesso, come ha ribadito il Presidente Meloni nella conferenza stampa di fine anno'. ... Agente penitenziario scrive al ministro Nordio: la situazione nelle nostre carceri non è più accettabile Cosa c'entra Alfredo Cospito - colpevole di un attentato dimostrativo che non voleva fare e non ha fatto vittime - con ‘ndranghetisti, camorristi e affiliati ...La Uil polizia penitenziaria Abruzzo chiede al ministro della giustizia Nordio di visitare il carcere di Sulmona. Carenza di personale e strutture non adeguate ...