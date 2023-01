Milano | litigano e danneggiano auto parcheggiate | 3 arrestati

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 2 gennaio 2023), 2 gen. (Adnkronos) - Una lite tra sette ragazzi è finita con un agente ferito e ottoe due moto danneggiate. E' accaduto alle prime ore di ieri, a. I sette, tra cui un 29enne di origine marocchina, quattro giovani egiziani, due di 20 e due di 22 anni e un 21enne italiano, hanno dato vita ad una lite poco dopo le cinque in via Ponti. La discussione è ben presto degenerata e i sette sono passati alle mani, danneggiando anche alcuni veicoli parcheggiati, tra cui ottoe due moto. Quando la volante della polizia è intervenuta, i ragazzi non hanno accennato a smettere, ma anzi hanno aggredito a calci e pugni gli agenti, ferendone uno in modo non grave. Tre di loro, il 29enne marocchino e due giovani egiziani, sono statiper resistenza e lesioni; gli altri quattro sono al ...