Milano | grave incidente tra due auto nella notte | 4 feriti

(Di lunedì 2 gennaio 2023) (Adnkronos) –stradale alle prime ore di oggi a. Erano le 3.20 circa quando all’incrocio tra via Vitruvio e via Mauro Macchi, vicino alla stazione Centrale, duesi sono scontrate. Sul posto polizia locale, 118 e due squadre dei vigili del fuoco, che hanno dovuto estratte tre persone da uno dei due veicoli. Una di queste, in gravi condizioni, è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Niguarda. Altre tre persone, rimaste coinvolte nell’, sono state soccorse dai sanitari e trasportate in codice giallo al Fatebenefratelli e al Policlinico di. L'articolo proviene da Italia Sera.

