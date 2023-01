Milano | bruciano manichino del poliziotto | si costituiscono due cittadini ecuadoriani | denunciati per vilipendio

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Sono terminate le ricerche del giovane che ha dato fuoco a uncon le sembianze di un, la notte di Capodanno. La mattina del 2 gennaio, il padre del ragazzo si è presentato in via Chopin, presso il commissariato di Scalo Romana. Agli agenti ha detto di voler raccontare la sua versione dei fatti, dopo che il video del singolare festeggiamento è diventato virale sui social ed è stato persino ricondiviso dal vicepremier, Matteo Salvini. Stando a quanto dichiarato dal cittadino ecuadoriano di 37 anni, il gesto, come da tradizione nel suo Paese di origine, voleva simboleggiare la distruzione dei problemi avuti in passato con la giustizia, rappresentata dall’uomo in divisa, con l’auspicio di lasciarseli alle spalle con l’inizio del nuovo anno. Sarebbe stato proprio il padre del ragazzo di 17 anni ad aver impiegato alcuni giorni per ...

