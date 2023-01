Milan | Vasquez all’Ambrosiano per ottenere l’idoneità sportiva VIDEO

Spazio Milan

Non solo Devis, ilpensa ad altri due colpi per potenziare la rosa di mister Stefano Pioli: un nome in pole per il post LeaoDopo una lunga attesa, riempita dal Mondiale qatariota, ora ci siamo davvero. ...... la nazionale degli undici "italiani", Rebic e Ballo - Touré infortunati: il difensore dovrà operarsi. In porta arriva DevisAtalanta, tra il malumore di Gasperini e le cessioni ... Calciomercato Milan, Vasquez in arrivo: svelate le cifre dell'operazione Secondo La Gazzetta dello Sport, per avere l’atalantino subito i rossoneri non andrebbero oltre il milione Devis Vasquez è stato acquistato dal Milan in prospettiva 2023/24, quando sia Mirante che Tat ...Per la fascia destra spunta Gabriel del Santos: offerta di 15 milioni per l’ala destra che potrebbe arrivare anche subito ...