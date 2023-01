Milan | presidente Guaranì | “Pagati 500 000 dollari per Vasquez | la metà andati al giocatore”

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Ai microfoni di Radio ABC Cardinal, ildel, Emilio Daher, ha commentato la cessione del portiere Devisal, in particolare rivelando le cifre e la modalità del trasferimento: “I rossoneri hanno pagato 500.000per Devis. Sarebbero 250.000per noi e il resto per il”. Dunque lasonodirettamente ale al suo entourage, come spesso capita coi sudamericani, mentre il resto va al club paraguaiano. SportFace.

