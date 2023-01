Milan | caso portiere | spunta un altro nome | l’agente svela tutto

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Ilè alla ricerca di unche possa fare le veci di Mike Maignan, ancora infortunato.di uno dei giocatori in lista conferma il sondaggio. Gennaio 2023 era stato stimato come mese per attendere il rientro in campo di Mike Maignan. Ildelè stato costretto a dare forfait ai Mondiali Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Calcio e Finanza

...si è ambientato alla perfezione nei meccanismi di Simone Inzaghi e potrebbe essere ceduto in... in vista dei possibili addii di Stefan De Vrij eSkriniar. Il Bayer Leverkusen aveva già ...... investment - merchant bank indipendente quotata su Euronext STAR, ha comunicato che a ...15 settembre 2020) assumevano la qualifica di PMI in base al solo criterio del fatturato (come neldi ... Milan-RedBird, il caso Juve e Messi campione: il 2022 del calcio Dopo le visite mediche presso "La Madonnina" e l'idoneità sportiva al Centro Ambrosiano di questa mattina, in questi istanti Devis Vásquez è arrivato a ...Nessuna deadline, solo la naturale evoluzione di una trattativa tra due parti che non sono ancora d'accordo. L'Inter ovviamente si aspetta una risposta da Milan Skriniar prima possibile, ma ...