Milan | Ballo-Tourè si dovrà operare alla spalla

Calciomercato.com

, gli esami medici confermano l'infortunio alla spalla per- Tourè, che già oggi sarà sotto i ferri del chirurgo Brutto infortunio per- Tourè che in seguito ad un trauma di gioco nei ...Si allunga la lista degli infortuni in casa: perTouré lussazione alla spalla, necessario un intervento chirurgico; per Rebic invece lesione all'adduttore della coscia sinistra, da ... Milan, lesione per Rebic: i tempi di recupero. Si ferma anche Ballo Touré L'infermeria in casa Milan. A preoccupare Pioli gli ultimi infortuni di Rebic e Ballo-Touré. Chi giocherà contro la SalernitanaQuesta la probabile formazione che Mister Pioli potrebbe schierare a Salerno per la prima gara del 2023. Tatarusanu in porta, Calabria torna sulla destra, Theo a sinistra e in mezzo la coppia composta ...